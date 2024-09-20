В Красноярске снесли 161 аварийный дом

На улице Свердловской в краевом центре начался снос аварийных домов № 209 и 213. Эксперты признали двухэтажные деревянные бараки аварийными и подлежащими сносу.
Дом № 209 рабочие уже разбирают, делается это вручную. Работа непростая: строение крупногабаритное и находится близко к дороге. До конца октября снесут и дом № 213.
Подрядчикам необходимо будет разобрать дома, а также вывезти мусор и расчистить территорию.
В текущем году в краевом центре уже расселили 205 аварийных домов, из них 161 уже снесли, на ряде объектов работа продолжается. До конца года будут снесены более 30 аварийных зданий.