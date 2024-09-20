Губернатор Кубани оценил качество минских дорог

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев находится с рабочей поездкой в Минске. В рамках визита ему презентовали технологию строительства дорог из бетона в компании «Белгипродор». Они проектируют и строят дороги из цементобетона. Этот метод используют в развитии дорожной инфраструктуры в Республике Беларусь, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) главы региона.