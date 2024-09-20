Губернатор Кубани оценил качество минских дорог

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев находится с рабочей поездкой в Минске. В рамках визита ему презентовали технологию строительства дорог из бетона в компании «Белгипродор». Они проектируют и строят дороги из цементобетона. Этот метод используют в развитии дорожной инфраструктуры в Республике Беларусь, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) главы региона.
По словам главы края, цементобетон долговечнее, прочнее и качественнее асфальта, выдерживает температурные перепады и регионе можно применять такой материал в строительстве автомагистралей.
Губернатору Кубани показали дороги внутри жилой застройки — в комплексе «Минск-Мир». Это крупный развивающийся микрорайон, где сложные участки и развязки также строят с использованием технологий цементобетонного покрытия.
— Такие решения представляют для нас особый интерес. Ремонт дорог в населенных пунктах, особенно в мегаполисах, обычно сопряжен с возникновением пробок. Поэтому изначально необходимо проектировать и строить так, чтобы магистрали были устойчивыми к износу.
Опыт белорусских коллег будет взят на изучение и вооружение на Кубани.