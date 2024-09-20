ФАС: тарифы ЖКХ в Иркутской области завышены на 1,1 млрд рублей

Специалисты проверили экономическую обоснованность тарифов электричество, тепло, воду, канализацию и вывоз мусора такие компоненты как проценты, которые ресурсники платят по кредитам, компенсацию потерь (при этом достаточных мер по энергоэффективности не принимается). Также потребители должны были платить за мероприятия, которых нет в инвестиционных программах.