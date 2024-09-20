ФАС: тарифы ЖКХ в Иркутской области завышены на 1,1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба предписала тарифному регулятору Иркутской области исключить из тарифов 1,1 млрд рублей, сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ведомства.
Специалисты проверили экономическую обоснованность тарифов электричество, тепло, воду, канализацию и вывоз мусора такие компоненты как проценты, которые ресурсники платят по кредитам, компенсацию потерь (при этом достаточных мер по энергоэффективности не принимается). Также потребители должны были платить за мероприятия, которых нет в инвестиционных программах.
Были и другие нарушения — всего региональной службе по тарифам выдали 22 предписания. Обоснованность ещё 43 миллиардов рублей в тарифах службу обязали дополнительно проанализировать. Ранее областное управление ФАС разбиралось в причинах роста цен на бензин в Иркутске. Правда, тогда нарушений не нашли.