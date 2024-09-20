Спикер парламента: выращивание рыбы в Азовском море теперь полностью лежит на России

«С тех пор, как Азовское море стало внутренним морем России, реализация в его акватории проектов по выращиванию рыбы и морепродуктов зависит теперь исключительно от нас», — прокомментировал Юрий Бурлачко.
Говоря о продовольственной безопасности, он подчеркнул — одним из важных звеньев процесса является аквакультура. Речь идет о выращивания рыбы, морепродуктов, а также переработки полученного улова и ресурсов.
В 2017 году в Краснодарском крае принят профильный закон, который привел к появлению рыбоводных участков, а также создание базы для покупки оборудования для переработки продукции.
«Второе дыхание получило и так называемое индустриальное рыбоводство, появились мидийные и устричные фермы», — подчеркнул Юрий Бурлачко.
Именно поэтому Азовское море дополняет ресурсы Черного. Как отметил парламентарий, уже в осеннюю сессию касающийся развития рыболовства закон будет скорректирован под современные условия.
Тем временем в закрытом небе Краснодара были замечены самолеты.