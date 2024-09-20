В Ленобласти увеличат минимальную площадь квартир

Решение связано с изменениями на рынке недвижимости и ростом себестоимости строительства. На сегодняшний день в области строится около четырех миллионов квадратных метров жилья, из которых 70% уже выведены на продажу. При этом только 11% от общего объема жилья составляют квартиры площадью 24 м², которые чаще всего покупают родители для детей, поступающих в вузы Санкт-Петербурга.
Крупные застройщики обратились к губернатору с просьбой увеличить минимальную площадь квартир, чтобы адаптироваться к новым условиям рынка. Губернатор Александр Дрозденко поддержал инициативу, и необходимые нормативные акты уже приняты.
Переходный период до 2026 года позволит застройщикам перестроить проекты и продолжить поддержку рынка недвижимости.