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В Ленобласти увеличат минимальную площадь квартир

С 2026 года минимальная площадь квартир в новостройках Ленинградской области увеличится с 24 м² до 28 м². Об этом заявил заместитель Председателя Правительства региона Евгений Барановский.

Решение связано с изменениями на рынке недвижимости и ростом себестоимости строительства. На сегодняшний день в области строится около четырех миллионов квадратных метров жилья, из которых 70% уже выведены на продажу. При этом только 11% от общего объема жилья составляют квартиры площадью 24 м², которые чаще всего покупают родители для детей, поступающих в вузы Санкт-Петербурга.

Крупные застройщики обратились к губернатору с просьбой увеличить минимальную площадь квартир, чтобы адаптироваться к новым условиям рынка. Губернатор Александр Дрозденко поддержал инициативу, и необходимые нормативные акты уже приняты.

Евгений Барановский

Переходный период до 2026 года позволит застройщикам перестроить проекты и продолжить поддержку рынка недвижимости.

недвижимость