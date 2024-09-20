Алексей Орлов заявил о строительстве новой дороги на Широкую речку

По словам Алексея Орлова, теперь запланировано строительство и реконструкция улиц Анатолия Муранова, Архитектора Белянкина, Евгения Савкова и Новой с выходом на объездную дорогу. «Надеюсь, что в течение следующего года мы завершим проектирование и полностью выйдем на готовый проект, прошедший экспертизу. После чего будем обращаться в область за поддержкой для того, чтобы приступить к реализации проекта», — сказал мэр.