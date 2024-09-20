В Омске скоро начнется капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ

В Омске началась подготовка к капитальному ремонту моста 60-летия ВЛКСМ. Подрядчик, ООО «Стройтраст», уже приступил к обустройству строительной площадки — по ранее полученному разрешению вынес дикорастущую поросль и деревья.
Движение по мосту пока перекрывать не будут.
«Параллельно продолжается разработка рабочей документации будущего капремонта. В настоящее время о перекрытии движения транспорта на объекте речи не идет. О начале работ и об изменениях в организации дорожного движения на мосту у Телецентра омичи будут заранее уведомлены», — прокомментировали в пресс-центре администрации города.
Напомним, по контракту ООО «СтройТраст» должен отремонтировать мост до 1 декабря 2026 года. Работы будут вестись в три этапа. Цена контракта составила более 2, 7 млрд рублей.