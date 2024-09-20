В Омске скоро начнется капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ

«Параллельно продолжается разработка рабочей документации будущего капремонта. В настоящее время о перекрытии движения транспорта на объекте речи не идет. О начале работ и об изменениях в организации дорожного движения на мосту у Телецентра омичи будут заранее уведомлены», — прокомментировали в пресс-центре администрации города.