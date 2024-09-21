Полную реконструкцию набережной в Хабаровске завершат до конца года

Последний четвёртый этап реконструкции хабаровской набережной в районе яхт-клуба должны завершить до конца года — такой срок обозначили в краевом министерстве строительства. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время техническая готовность объекта составляет 84,49%. Первые три этапа протяженностью 1,8 километра были сданы в период с 2016 по 2018 годы.