Полную реконструкцию набережной в Хабаровске завершат до конца года

Последний четвёртый этап реконструкции хабаровской набережной в районе яхт-клуба должны завершить до конца года — такой срок обозначили в краевом министерстве строительства. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время техническая готовность объекта составляет 84,49%. Первые три этапа протяженностью 1,8 километра были сданы в период с 2016 по 2018 годы.
— Завершить реконструкцию планируется до конца года. Согласно госконтракту, реконструкцию набережной должны были завершить осенью, но этому помешала неблагоприятная гидрологическая обстановка на Амуре. Она препятствовала работам на нижних участках набережной, — рассказали региональном Минстрое.
В ведомстве отметили, что на обновляемом отрезке набережной от открытого плавательного бассейна до Яхт-клуба активно ведутся работы по благоустройству пешеходной зоны и велосипедных дорожек, укладке гранита и тротуарной плитки, отделке ротонд декоративной штукатуркой и электромонтажные работы.
После завершения реконструкции IV этапа, начнется работа на V-VII этапах — городскую набережную продлят от речного вокзала до торгового комплекса «Броско Молл». Проектная документация по V этапу протяженностью 350 метров от речного вокзала до сооружений «Водоканала» в настоящее время проходит государственную экспертизу, а VI и VII этапы ещё находятся в работе.
В итоге должна получиться объединённая набережная протяжённостью девять километров. Она будет состоять из пяти частей. Первая из них — Центральная набережная от Яхт-клуба до Уссурийского бульвара, вторая — музейная набережная в районе нового здания Дальневосточного художественного музея, третья — в районе территории бывшей ремонтно-эксплуатационной базы флота, четвёртая — набережная у арены «Ерофей», пятая — набережная Парка пяти ландшафтов.