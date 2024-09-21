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На Дону начал работу региональный сосудистый центр

Центр открыт в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в ГБСМП г. Шахты.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

В ГБСМП им. В. И. Ленина г. Шахты начал работу региональный сосудистый центр. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

— Здесь оказывается медицинская помощь пациентам с острой сосудистой патологией, — говорится в сообщении.

Центр открыт в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Раньше пациентов для проведения коронарографии и ангиопластики направляли в Ростов-на-Дону. Теперь весь комплекс диагностических и лечебных методов они смогут получить в Шахтах.

В региональном сосудистом центре действуют отделение рентгенохирургических методов лечения, кардиологическое отделение для пациентов с острым коронарным синдромом и неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Отметим, что для работы в центре, кроме действующих врачей-специалистов, привлечен и более опытный врач — заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения, а также сформирован штат медицинских специалистов: рентгенэндоваскулярные хирурги, неврологи и кардиологи.

медицина