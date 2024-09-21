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Для развязки на Пашенном в Красноярске начали сносить дома

На улице Свердловской в Красноярске стартовали масштабные работы по демонтажу устаревших и аварийных домов.

Об этом рассказали в мэрии.

В центре внимания — деревянные двухэтажные бараки под номерами 209 и 213. Разборка первой постройки уже началась, причем работы проводятся вручную, что продиктовано необходимостью соблюдения особой осторожности из-за близости к проезжей части. Снос проводится в рамках строительства развязки, которая соединит микрорайоны Пашенный и Тихие зори.

Подрядчик планирует в ближайшее время приступить к демонтажу и второй постройки. Полный процесс сноса включает не только ликвидацию ветхих сооружений, но и уборку строительного мусора, а также благоустройство окружающей территории. В городской администрации утверждают, что все работы должны быть завершены до конца октября, чтобы избежать неудобств для местных жителей.

Сейчас в Красноярске завершено расселение 205 аварийных домов, из которых 161 уже снесены. В ближайшие годы власти намерены ликвидировать еще более 30 проблемных объектов, что станет важным шагом к улучшению жилищных условий и жизни жителей города.

недвижимость