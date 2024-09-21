Для развязки на Пашенном в Красноярске начали сносить дома

Об этом рассказали в мэрии.
В центре внимания — деревянные двухэтажные бараки под номерами 209 и 213. Разборка первой постройки уже началась, причем работы проводятся вручную, что продиктовано необходимостью соблюдения особой осторожности из-за близости к проезжей части. Снос проводится в рамках строительства развязки, которая соединит микрорайоны Пашенный и Тихие зори.
Подрядчик планирует в ближайшее время приступить к демонтажу и второй постройки. Полный процесс сноса включает не только ликвидацию ветхих сооружений, но и уборку строительного мусора, а также благоустройство окружающей территории. В городской администрации утверждают, что все работы должны быть завершены до конца октября, чтобы избежать неудобств для местных жителей.
Сейчас в Красноярске завершено расселение 205 аварийных домов, из которых 161 уже снесены. В ближайшие годы власти намерены ликвидировать еще более 30 проблемных объектов, что станет важным шагом к улучшению жилищных условий и жизни жителей города.