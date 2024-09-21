Для развязки на Пашенном в Красноярске начали сносить дома

Подрядчик планирует в ближайшее время приступить к демонтажу и второй постройки. Полный процесс сноса включает не только ликвидацию ветхих сооружений, но и уборку строительного мусора, а также благоустройство окружающей территории. В городской администрации утверждают, что все работы должны быть завершены до конца октября, чтобы избежать неудобств для местных жителей.