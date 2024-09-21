В Омске еще с двух маршрутов ушел перевозчик

В Омске продолжает сокращаться количество общественного транспорта. Рынок покидает еще один частный перевозчик.
На прошлой неделе заявление о прекращении перевозок по маршрутам № 424 «Кузьминки—Николаевка» и № 514 «Бархатовой—3-й Разъезд» в департамент транспорта мэрии подал ИП Линнур Мухаметшин.
На маршруте № 424 пока остался работать еще один частник — ИП Михаил Алгазин. А вот на маршруте № 514 не осталось никого.
Коллега Мухаметшина по этому маршруту, ИП Вячеслав Доронкин ушел с маршрута № 514 еще в мае.