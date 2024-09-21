Стоимость проезда в пермских автобусах и трамваях поднимут до 40 рублей

О значительных новшествах, которые ожидают пассажиров пермских автобусов и трамваев, рассказали на «круглом столе» при обсуждении муниципальных программ.
О них рассказал руководитель городского департамента транспорта Анатолий Путин.
В частности, он сообщил, что расчетная стоимость разовой поездки с 15 апреля будущего года составит 40 рублей. Также проиндексируют цены на проездные на 40 поездок, 15 дней, месяц, квартал и год. Соответственно, провоз багажа подорожает до 20 рублей.
При этом обещают на треть снизить стоимость проездного для учащихся 5−11 классов — с 1110 до 777 рублей.
Водители в следующем году перестанут принимать наличку. Взамен рассматривается возможность за наличные разовые билеты в пунктах продаж и пополнения проездных, количество которых обещают увеличить, добавив точки продаж на автовокзалах и в аэропорту.
Контролеров оденут в форму, и их сразу будет видно. Зато им выдадут приложение, по которому они смогут вычислять безбилетников — видеть разницу между числом вошедших в автобус или трамвай и количеством оплативших проезд.
Уже до конца года обещают запустить возможность оплаты проезда по Bluetooth через Транспортную карту Перми — приложение определит, в какой вагон вошел пассажир, и ему останется лишь подтвердить оплату.
Также в будущем году на ряде автобусных маршрутов обещают запустить автобусы большой вместимости — гармошки. Восемь десятков таких автобусов будут курсировать на маршрутах 1, 13, 14, 15, 27 и 53 с июня следующего года.