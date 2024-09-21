Екатеринбург и Нижний Тагил получат 40,5 млн рублей на обновление лифтов

Всего с начала года в Свердловской области было проведено пять отборов заявок муниципалитетов, в том числе один дополнительный. Из областного бюджета для замены лифтов выделили 450 миллионов рублей. Практически такая же сумма пошла из бюджетов муниципальных образований, также расходуются средства, накопленные собственниками жилья.