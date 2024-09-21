Екатеринбург и Нижний Тагил получат 40,5 млн рублей на обновление лифтов

Распределение денег было утверждено правительством региона по решению губернатора Евгения Куйвашева. Ранее эксперты рассмотрели финальные в 2024 году заявки от муниципальных образований региона на участие в обновлении лифтового оборудования. В Екатеринбурге благодаря дополнительным деньгам обновят 20 лифтов, а в Нижнем Тагиле — девять.
Всего с начала года в Свердловской области было проведено пять отборов заявок муниципалитетов, в том числе один дополнительный. Из областного бюджета для замены лифтов выделили 450 миллионов рублей. Практически такая же сумма пошла из бюджетов муниципальных образований, также расходуются средства, накопленные собственниками жилья.
«Это позволит произвести замену лифтового оборудования в 135 многоквартирных домах», — сообщил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
В целом объемы финансирования программы по замены лифтов распределены между четырех муниципалитетов. Екатеринбургу дали более 326 миллионов рублей для замены 291 лифта. Нижнему Тагилу — 120 миллионов для замены 77 лифтов. В Серове обновят два лифта, а в Краснотурьинске — один.
Напомним, что требование обновить в жилых домах лифтовое оборудование, которое было введено до 2013 года и прослужило дольше 25 лет, является обязательным. Оно содержится в положениях технического регламента Таможенного союза, именуемого «Безопасность лифтов».
Процесс активно ведется по всей Российской Федерации. За последние пять лет на территории Свердловской области был заменен 1471 лифт. Общая стоимость работ и оборудования составила 3,8 миллиардов рублей.
Обновление проводится на условиях софинансирования. Участвуют областной бюджет и муниципальный. Кроме того, привлекаются средства, собранные жильцами многоквартирных домов.