Юрист Манаков перечислил самые эффективные способы борьбы с контрафактом

«Контрафактная алкогольная продукция на практике чаще всего находится в незаконном обороте и фальсифицирована, что делает ответственность за ее оборот еще серьезней. Поэтому повышение ответственности за торговлю контрафактной продукцией не является самой эффективной мерой по противодействию незаконному обороту. Эффективнее выглядят следующие меры: повышение информированности и уровня знаний потребителей, с целью отличить контрафакт от легальной продукции. Использование гражданами мобильных приложений, таких, как “Честный знак” или “Контрафакт Алко”, позволяющих сканировать марку или штрихкод и получать информацию о товаре, производителе, сроке годности и сопроводительных документах. Повышение качества контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление контрафакта и фальсификата. Выборочные закупки и мониторинг продукции, реагирование на жалобы. Внедрение риск-ориентированного подхода. Совершенствование системы прослеживаемости движения алкоголя от производителя до потребителя — ЕГАИС и интеграция с другими информационными системами», — считает юрист.