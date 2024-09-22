Юрист Манаков перечислил самые эффективные способы борьбы с контрафактом

Ответственность за торговлю контрафактным алкоголем можно разделить на гражданско-правовую, административную и уголовную.
«Под контрафактной продукцией подразумевается та, на которой незаконно размещены средства индивидуализации или иные результаты интеллектуальной деятельности с нарушением исключительных прав на такие результаты. Фальсифицированная — это продукция, сопровождаемая заведомо неполной или недостоверной информацией о ее составе, потребительских свойствах, производителе. Незаконный оборот — это производство, закупка, поставка, импорт, экспорт, хранение, перевозка и розничная продажа фальсифицированной, недоброкачественной, контрафактной, несертифицированной продукции, продукции произведенной без лицензии, маркировки», — пояснил «Российской газете» юрист Александр Манаков.
Он перечислил виды ответственности за торговлю контрафактным алкоголем. Гражданско-правовая ответственность: взыскание убытков или выплата компенсации (ст. 1252, ст. 1515 ГК РФ); изъятие из оборота и уничтожение контрафакта без какой-либо компенсации (ст. 1252, ст. 1515 ГК РФ); ликвидация юридического лица или прекращение деятельности ИП (ст. 1253 ГК РФ).
Административная ответственность: аннулирование лицензии на производство или оборот алкогольной продукции, в случае использования зарегистрированных товарных знаков, изобретений, промышленных образцов (ст. 20 171-ФЗ); нарушение патентных прав, например, незаконное использование промышленного образца (формы бутылки/этикетки) (ст. 7.12 КоАП РФ) — предусмотрен штраф; недобросовестная конкуренция (ст. 14.33 КоАП РФ) — предусмотрен штраф.
Уголовная ответственность: нарушение изобретательских или патентных прав (ст. 147 УК РФ) — штраф, обязательные или принудительные работы, лишение свободы; незаконное использование чужого товарного знака или НМПТ (ст. 180 УК РФ) — применяется, если нарушение совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, предусмотрены штраф, обязательные или принудительные работы, лишение свободы.
«Контрафактная алкогольная продукция на практике чаще всего находится в незаконном обороте и фальсифицирована, что делает ответственность за ее оборот еще серьезней. Поэтому повышение ответственности за торговлю контрафактной продукцией не является самой эффективной мерой по противодействию незаконному обороту. Эффективнее выглядят следующие меры: повышение информированности и уровня знаний потребителей, с целью отличить контрафакт от легальной продукции. Использование гражданами мобильных приложений, таких, как “Честный знак” или “Контрафакт Алко”, позволяющих сканировать марку или штрихкод и получать информацию о товаре, производителе, сроке годности и сопроводительных документах. Повышение качества контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление контрафакта и фальсификата. Выборочные закупки и мониторинг продукции, реагирование на жалобы. Внедрение риск-ориентированного подхода. Совершенствование системы прослеживаемости движения алкоголя от производителя до потребителя — ЕГАИС и интеграция с другими информационными системами», — считает юрист.