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Зарплаты до 240 тысяч рублей предлагают жителям Уфы

Специалисты SuperJob проанализировали предложения IT-компаний.

Зарплаты до 240 тысяч рублей предлагают жителям Уфы. Специалисты SuperJob проанализировали предложения IT-компаний.

Как сообщается в обзоре сайта, тестировщики (QA-специалисты) могут получать в компаниях Уфы от 50 до 240 тысяч рублей. Начинающим тестировщикам с базовыми знаниями предлагают от 50 до 60 тысяч рублей. Они должны обладать знанием принципов и методик тестирования, основ администрирования Windows- или nix-систем, пониманием общих принципов разработки ПО. Специалисты со опытом работы более 3 лет и знанием одного из языков программирования могут претендовать на суммы с свыше 200 тысяч рублей.

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экономика