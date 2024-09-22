Зарплаты до 240 тысяч рублей предлагают жителям Уфы

Как сообщается в обзоре сайта, тестировщики (QA-специалисты) могут получать в компаниях Уфы от 50 до 240 тысяч рублей. Начинающим тестировщикам с базовыми знаниями предлагают от 50 до 60 тысяч рублей. Они должны обладать знанием принципов и методик тестирования, основ администрирования Windows- или nix-систем, пониманием общих принципов разработки ПО. Специалисты со опытом работы более 3 лет и знанием одного из языков программирования могут претендовать на суммы с свыше 200 тысяч рублей.