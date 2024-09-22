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Стали известны зарплаты IT-специалистов в омских компаниях

Исследование провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Источник: Om1 Омск

Специалисты выяснили зарплаты работников по тестированию в IT-компаниях Омска.

Так, от 50 до 60 тысяч рублей готовы платить сотрудникам, знающим принципы и методики тестирования, а также основы администрирования Windows- или *nix-систем. Работники должны понимать общие принципы разработки ПО, клиент-серверного взаимодействия и иметь опыт использования систем баг-трекинга.

От 60 до 80 тысяч в городе предлагают специалисту, который знает основы HTML и CSS. Сотрудник должен знать английский язык на уровне чтения технической документации. Также требуется опыт работы по профессии от одного года.

От 80 до 160 тысяч рублей могут получать работники, владеющие разными типами тестирования. Необходим опыт работы специалистом по тестированию от трёх лет.

От 160 до 250 тысяч рублей готовы платить сотрудникам со знанием одного из языков программирования. У кандидатов должен быть опыт проведения нагрузочного тестирования и стаж работы QA-инженером от трёх лет.