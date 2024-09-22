Свердловский губернатор направил успешным городам 28,5 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил пяти успешным городам региона, выделяющимся на фоне остальных по уровню социального и экономического развития гранты. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Город Березовский получил 9,5 миллиона рублей, Богданович — 7 миллионов рублей, Невьянск — 4,7 миллиона рублей, Бисерть и Таборы — по 3,5 миллиона рублей.
Деньги потратят на ремонт детсадов и школа, поликлиник, дворцов культуры, создание спортивных и детских площадок.
Гранты получают населенные пункты Свердловской области, которые успешно выполняют 42 показатели в сферах экономики, образования, культуры, спорта, жилищного строительства, ЖКХ и организации муниципального управления.