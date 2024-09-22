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В Самаре намерены поднять цены на воду в 2025 году

Власти утвердили новый план повышения тарифов на холодную воду в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля 2025 года в Самаре повысятся тарифы на холодную воду и водоотведение. Это касается абонентов ООО «Самарские коммунальные службы». Соответствующий приказ опубликовал департамент ценового и тарифного регулирования региона.

Согласно документу, тарифы на 2025 и 2026 годы уже утверждены. Стоимость кубометра холодной воды увеличится с 44,88 до 49,02 рубля, а водоотведение — с 25,52 до 26,59 рубля за кубометр.

В 2026 году тарифы снова повысят: кубометр холодной воды будет стоить 52,54 рубля, а водоотведение — 27,3 рубля. Эти цены будут действовать до конца 2026 года и оказались немного ниже, чем предполагалось ранее.

Напомним, в августе в Самаре наблюдалось снижение цен на квартиры: стоимость одного квадратного метра уменьшилась примерно на 0,2%.

ЖКХ