Каждый четвертый житель Уфы хотел бы заняться бизнесом

Так, 25 процентов горожан не против были бы открыть свой бизнес, а 29 процентов — не хотят этого делать. Каждый пятый из них аргументирует нежелание отсутствием стартового капитала, а 12 процентов — недостатком знаний и низкой заинтересованностью.