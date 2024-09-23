Каждый четвертый житель Уфы хотел бы заняться бизнесом

По данным опроса, каждый четвертый уфимец мечтает заняться бизнесом. Среди тех, кто не хочет этим заниматься, списывают свое нежелание на отсутствие стартового капитала и недостаточное количество знаний. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.
Респондентами стали экономически активные уфимцы старше 18 лет, которые никак не связаны с ведением предпринимательской деятельности.
Так, 25 процентов горожан не против были бы открыть свой бизнес, а 29 процентов — не хотят этого делать. Каждый пятый из них аргументирует нежелание отсутствием стартового капитала, а 12 процентов — недостатком знаний и низкой заинтересованностью.
Мужчины чаще женщин хотели бы создать свое дело: 29 процентов против 21. Причем молодые люди до 34 лет чаще хотят стать предпринимателями нежели те, кто старше 45 лет.
Среди представителей профессий чаще открытием собственного дела заинтересованы маркетологи (каждый второй), юристы (36 процентов), снабженцы (32), логисты и другие. Популярными сферами для предпринимательства у опрошенных стали торговля, производство и общественное питание, медицина, образование, красота и другие.