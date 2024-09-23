Серийную сборку новых SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре начнут в 2025 году

— Испытания наземные этого двигателя близки к завершению. Часть из них уже выполнена. И мы, собственно говоря, ждем разрешение на полетные испытания. У нас будут летать две машины. Примерно 200 полетов мы должны провести за следующий год для того, чтобы пройти сертификацию и выйти уже на производство. Надеюсь, это случится в первой половине 2025 года, — сказал Антон Алиханов.