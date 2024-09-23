Серийную сборку новых SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре начнут в 2025 году

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что импортозамещенный самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 должен совершить около 200 испытательных полетов в 2025 году для прохождения сертификации и выхода на производство на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
— Испытания наземные этого двигателя близки к завершению. Часть из них уже выполнена. И мы, собственно говоря, ждем разрешение на полетные испытания. У нас будут летать две машины. Примерно 200 полетов мы должны провести за следующий год для того, чтобы пройти сертификацию и выйти уже на производство. Надеюсь, это случится в первой половине 2025 года, — сказал Антон Алиханов.
В 2023 году опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета Суперджет-100, изготовленный в Комсомольске-на-Амуре производственным центром ПАО «Яковлев», успешно совершил первый полет в городе Юности. Отмечалось, что для ускорения программы испытаний на первом опытном образце обновленного лайнера использованы франко-российские двигатели SaM146. Второй образец начнет программу испытаний с полностью отечественными двигателями ПД-8.