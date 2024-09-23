Мусорный передел: что ждут от нового регоператора и что будет со старым

«Нет правильной организации контейнерных площадок — мало где в нашей большой стране они находятся в таком состоянии. У нас не организована работа по логистике, не хватает полигонов и до сих пор не приняты решения, которые позволили бы нам с уверенностью говорить, что через два-три года мы будем правильно принимать этот мусор. Мы не внедряем культуру раздельного сбора мусора — а что мы будем делать с раздельным мусором, если нам некуда его раздельно складировать и утилизировать? Я даю оценку по итогам месяца работы здесь — по этому направлению ужасно организована работа. Результат не в бумагах, не в цифрах, не в оценках, результат — на улицах наших городов. Они завалены мусором»,