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Омская мэрия объявила о продлении срока действия скидок на оплату проезда

Акция продлена до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Глава Омска сообщил о продлении акции на скидки на проезд в городском общественном транспорте до 31 декабря. Об этом он написал в своем телеграм-канале после успешных переговоров с руководством Национальной системы платежных карт. «При оплате через систему быстрых платежей пассажиры автоматически получают скидку в размере 8 рублей», — отметил Сергей Шелест.

Пассажиры могут оплатить проезд несколькими способами: отсканировав QR-код с помощью камеры мобильного телефона или приложив смартфон с функцией NFC к специальной метке. Для улучшения условий проезда руководство АО «Пассажирсервис» по поручению мэра проверит работоспособность всех табличек в общественном транспорте и увеличит их количество на городских маршрутах.