В Татарстане подешевели овощи из борщевого набора и подорожали бананы

Подешевели также помидоры, яблоки, подсолнечное масло, сахар-песок и мука — на 2,64% (с 129,63 до 126,15 рубля за килограмм), 0,57% (с 123,86 до 123,11 рубля за килограмм), 1,66% (с 121,54 до 119,53 рубля за килограмм), 1,37% (с 70,00 до 69,03 рубля за килограмм) и 1,56% (с 41,94 до 41,29 рубля за килограмм) соответственно.