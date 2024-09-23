Глава Екатеринбурга назвал сроки строительства наземного метро

В конце июня 2023 года глава Екатеринбурга утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства Новокольцовского маршрута наземного метро. Он пройдет мимо студенческого кампуса УрФУ в Новокольцовском, «Екатеринбург-Экспо» и «Сима-ленда». Общая протяженность проектируемой линии составит 10,2 км. Дополнительно организуют пять новых остановочных станций.