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Глава Екатеринбурга назвал сроки строительства наземного метро

Строительство новой линии наземного метро от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово» начнется в 2025 году. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Есть хорошие, позитивные движения по нашему проекту наземного метро на федеральном уровне. Думаю, что в 2025 году начнем строительство», — анонсировал Орлов, его слова передает «Ура.ру».

В конце июня 2023 года глава Екатеринбурга утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства Новокольцовского маршрута наземного метро. Он пройдет мимо студенческого кампуса УрФУ в Новокольцовском, «Екатеринбург-Экспо» и «Сима-ленда». Общая протяженность проектируемой линии составит 10,2 км. Дополнительно организуют пять новых остановочных станций.

метро