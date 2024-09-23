В Иркутской области из тарифов исключат 1,1 миллиарда рублей. Что с ними оказалось не так

Как пояснили в ведомстве, речь идет об «экономически необоснованных затратах», включенных регулятором «в состав тарифов в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также обращения с ТКО»:
«Речь о расходах на уплату процентов за пользование кредитом, экономии потерь в отсутствие соответствующих мероприятий в программе энергосбережения и расходах на реализацию мероприятий, не предусмотренных инвестиционной программой».
Всего по результатам проведенной проверки, тарифному регулятору выдано 22 предписания. Но это не все. Ему еще предстоит объяснить «обоснованность еще 43 миллиардов рублей».