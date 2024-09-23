Выплаты семьям свердловских контрактников на СВО увеличили до 1,5 млн рублей

В Свердловской области сумму выплат семьям уральцев, которые заключили контракт с Минобороны для службы на специальной военной операции (СВО), увеличили до 1,5 млн руб., эти деньги будут выделяться из регионального бюджета, сообщил департамент информационной политики региона.