В Омске ищут сотрудников без опыта работы на зарплату до 45 тысяч рублей

На сайте по поиску работы hh.ru появилось предложение трудоустройства от хозяйственного управления правительства Омской области. Местных жителей приглашают на работу официантами.
Сотрудникам предстоит обслуживать фуршеты, банкеты и выездные мероприятия в гостиничном комплексе, который располагается на улице Берёзовой. Работодатель предлагает гибкий график работы — 2/2, бесплатные медицинские осмотры, премии, обеспечение специальной одеждой и обувью, а также доплаты за нагрузку.
Отмечается, что опыт работы не обязателен. Заработная плата составляет 35−45 тысяч рублей в месяц.