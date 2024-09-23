Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ищут сотрудников без опыта работы на зарплату до 45 тысяч рублей

Работодатель предлагает гибкий график.

Источник: Om1.ru

На сайте по поиску работы hh.ru появилось предложение трудоустройства от хозяйственного управления правительства Омской области. Местных жителей приглашают на работу официантами.

Сотрудникам предстоит обслуживать фуршеты, банкеты и выездные мероприятия в гостиничном комплексе, который располагается на улице Берёзовой. Работодатель предлагает гибкий график работы — 2/2, бесплатные медицинские осмотры, премии, обеспечение специальной одеждой и обувью, а также доплаты за нагрузку.

Отмечается, что опыт работы не обязателен. Заработная плата составляет 35−45 тысяч рублей в месяц.

занятость