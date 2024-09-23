В Омске ищут сотрудников без опыта работы на зарплату до 45 тысяч рублей

Сотрудникам предстоит обслуживать фуршеты, банкеты и выездные мероприятия в гостиничном комплексе, который располагается на улице Берёзовой. Работодатель предлагает гибкий график работы — 2/2, бесплатные медицинские осмотры, премии, обеспечение специальной одеждой и обувью, а также доплаты за нагрузку.