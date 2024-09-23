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Александр Бойко опроверг слухи о сносе ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске

На днях в новостных лентах появилась информация о возможном сносе ТРЦ «Сибирский Молл» на улице Фрунзе и застройке территории. Однако владелец торгового центра Александр Бойко категорически опроверг эти сведения, заявив о искажении его слов в СМИ, сообщает издание «Сибкрай.ru».

Поводом для слухов стало подписание соглашения между TS Group и НГУАДИ о создании совместной лаборатории. В рамках сотрудничества студенты-архитекторы будут разрабатывать проекты, в том числе и по реконструкции «Сибирского Молла».

Александр Бойко подчеркнул, что его высказывание о желании увидеть свежие идеи от студентов было интерпретировано неверно, и речь идёт о перспективе, весьма отдалённой во времени.

При этом, напомним, 19 сентября 2024 года Александр Бойко анонсировал начало строительства нового жилого квартала.

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