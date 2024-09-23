Александр Бойко опроверг слухи о сносе ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске

На днях в новостных лентах появилась информация о возможном сносе ТРЦ «Сибирский Молл» на улице Фрунзе и застройке территории. Однако владелец торгового центра Александр Бойко категорически опроверг эти сведения, заявив о искажении его слов в СМИ, сообщает издание «Сибкрай.ru».