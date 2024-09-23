Александр Бойко опроверг слухи о сносе ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске

Поводом для слухов стало подписание соглашения между TS Group и НГУАДИ о создании совместной лаборатории. В рамках сотрудничества студенты-архитекторы будут разрабатывать проекты, в том числе и по реконструкции «Сибирского Молла».
Александр Бойко подчеркнул, что его высказывание о желании увидеть свежие идеи от студентов было интерпретировано неверно, и речь идёт о перспективе, весьма отдалённой во времени.
При этом, напомним, 19 сентября 2024 года Александр Бойко анонсировал начало строительства нового жилого квартала.