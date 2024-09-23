Рынок ипотек в Башкирии в августе начал восстанавливаться.

Сегмент ипотечного кредитования после снижения в июле (когда завершилась льготная ипотека «для всех») начал восстанавливаться в августе. По данным Объединённого кредитного бюро, в Башкирии в восьмом месяце года было выдано 3,19 тысячи кредитов на 11,21 млрд рублей (объём +24% к июлю).