Прокуратура нашла недочёты на реконструкции бульвара Архитекторов

Прокуратура Кировского округа Омска проконтролировала ход реконструкции автомобильной дороги на бульваре Архитекторов. Как оказалось, в работе подрядчика нашлись недостатки.
«В ходе выезда прокурор Кировского округа Омска Константин Демьяненко указал присутствующим на имеющиеся при исполнении муниципального контракта недостатки, качество выполняемых работ, предупредил о возможных последствиях неисполнения взятых на себя обязательств», — сообщили в прокуратуре Омской области.
Напомним, в рамках реконструкции предусмотрена полная замена дороги, расширение её до 4−6 полос с устройством контактной сети для троллейбусных маршрутов. Муниципальный контракт на сумму порядка двух миллиардов рублей заключен с подрядной организацией ООО «СтройТраст», которая является и проектировщиком, и строителем. Полностью завершить реконструкцию дороги планируется до конца года.