Прокуратура нашла недочёты на реконструкции бульвара Архитекторов

Напомним, в рамках реконструкции предусмотрена полная замена дороги, расширение её до 4−6 полос с устройством контактной сети для троллейбусных маршрутов. Муниципальный контракт на сумму порядка двух миллиардов рублей заключен с подрядной организацией ООО «СтройТраст», которая является и проектировщиком, и строителем. Полностью завершить реконструкцию дороги планируется до конца года.