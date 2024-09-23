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Прокуратура нашла недочёты на реконструкции бульвара Архитекторов

Ход работ находится на контроле в прокуратуре.

Источник: пресс-служба региональной прокуратуры

Прокуратура Кировского округа Омска проконтролировала ход реконструкции автомобильной дороги на бульваре Архитекторов. Как оказалось, в работе подрядчика нашлись недостатки.

«В ходе выезда прокурор Кировского округа Омска Константин Демьяненко указал присутствующим на имеющиеся при исполнении муниципального контракта недостатки, качество выполняемых работ, предупредил о возможных последствиях неисполнения взятых на себя обязательств», — сообщили в прокуратуре Омской области.

Напомним, в рамках реконструкции предусмотрена полная замена дороги, расширение её до 4−6 полос с устройством контактной сети для троллейбусных маршрутов. Муниципальный контракт на сумму порядка двух миллиардов рублей заключен с подрядной организацией ООО «СтройТраст», которая является и проектировщиком, и строителем. Полностью завершить реконструкцию дороги планируется до конца года.

Прокуратура