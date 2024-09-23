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В Иркутске проведут ярмарку вакансий для молодежи

Иркутская область, НИА-Байкал — Иркутский филиал Кадрового центра региона проведет ярмарку вакансий для молодежи.

Мероприятие состоится 25 сентября в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского с 13:00 до 15:00.

На ярмарке будет представлено более 150 вакансий в различных сферах: промышленности, общественном питании, торговле, медицине, транспорте и энергетике. Работодатели подготовили вакансии, которые можно совмещать с учебой, а также не требующие опыта работы, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.

Карьерные консультанты службы занятости не только помогут найти работу, но и расскажут о мерах поддержки в сфере труда и занятости для молодежи, проведут индивидуальные консультации по профориентации, выбору подходящей вакансии, вопросам успешного трудоустройства, построению карьерной траектории, составлению резюме. Кроме того, будет представлена информация о возможности обучения, в том числе в рамках президентского национального проекта «Демография».

Ярмарка вакансий для молодежи пройдет по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 253. Остановка общественного транспорта «Госуниверситет».

Для получения более подробной информации можно обратиться по телефону: 8 (3952) 25−99−95 или посетить Иркутский филиал Кадрового центра по адресу: Иркутск, ул. Маяковского, 11.

занятость