В Иркутске проведут ярмарку вакансий для молодежи

Карьерные консультанты службы занятости не только помогут найти работу, но и расскажут о мерах поддержки в сфере труда и занятости для молодежи, проведут индивидуальные консультации по профориентации, выбору подходящей вакансии, вопросам успешного трудоустройства, построению карьерной траектории, составлению резюме. Кроме того, будет представлена информация о возможности обучения, в том числе в рамках президентского национального проекта «Демография».