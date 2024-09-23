В Иркутске проведут ярмарку вакансий для молодежи

Мероприятие состоится 25 сентября в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского с 13:00 до 15:00.
На ярмарке будет представлено более 150 вакансий в различных сферах: промышленности, общественном питании, торговле, медицине, транспорте и энергетике. Работодатели подготовили вакансии, которые можно совмещать с учебой, а также не требующие опыта работы, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Карьерные консультанты службы занятости не только помогут найти работу, но и расскажут о мерах поддержки в сфере труда и занятости для молодежи, проведут индивидуальные консультации по профориентации, выбору подходящей вакансии, вопросам успешного трудоустройства, построению карьерной траектории, составлению резюме. Кроме того, будет представлена информация о возможности обучения, в том числе в рамках президентского национального проекта «Демография».
Ярмарка вакансий для молодежи пройдет по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 253. Остановка общественного транспорта «Госуниверситет».
Для получения более подробной информации можно обратиться по телефону: