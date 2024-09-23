Стало известно, сколько зарабатывают хирурги в Омской области

За первые восемь месяцев этого года региональные медицинские учреждения открыли вакансии для врачей-хирургов. Омская область оказалась на 20 месте среди городов России по потребности в таких специалистах. По сравнению с 2023 годом спрос на врачей-хирургов в регионе вырос на 34%.
Частные и государственные больницы повышают зарплаты специалистов для того, чтобы привлечь новых сотрудников. Доход врачей-хирургов по стране вырос на 15%, в среднем он составляет 89,9 тысячи рублей. В Омской области таким работникам предлагают 94,7 тысячи рублей, за год их доход увеличился на 37%.
Ранее специалисты hh.ru выяснили, сколько в Омской области готовы платить работникам по тестированию. Так, от 50 до 60 тысяч рублей предлагают сотрудникам, знающим принципы и методики тестирования, а также основы администрирования Windows- или *nix-систем. Подробности — в материале ниже.