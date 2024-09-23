Стало известно, сколько зарабатывают хирурги в Омской области

За первые восемь месяцев этого года региональные медицинские учреждения открыли вакансии для врачей-хирургов. Омская область оказалась на 20 месте среди городов России по потребности в таких специалистах. По сравнению с 2023 годом спрос на врачей-хирургов в регионе вырос на 34%.