Четыре многоквартирных дома собираются снести в Ростове

Два объекта занимают участки в 683 и 408 кв. метров, остальные два находятся на участках в 1100 кв. метров. Квартиры и отдельные комнаты в постройках оценит независимый эксперт, после этого определят суммы компенсаций. Все спорные моменты по размеру выплат будут решать через суд.