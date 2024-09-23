В Новосибирске построят Невский бульвар

«Первые пять этажей каждой башни будут выполнены в классическом стиле. Пять этажей — это то, что соразмерно человеку, то, что он видит и воспринимает. То, что выше, уже воспринимается иначе. И у нас выше пятого этажа будут ультрасовременные башни со стеклянными фасадами, алюминиевыми витражами», — рассказал Александр Бoйкo.