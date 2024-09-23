В Башкирии сахара произведут в 7 раз больше потребности.

По данным руководителя башкирского АПК, урожай корнеплодов ожидается в рекордном объёме — 2,4 млн тонн. Это так много, что сахарные заводы будут перерабатывать эту массу до апреля, тогда как обычно переработка заканчивается в январе-феврале. «Такого никогда ещё не было», — отметил глава минсельхоза.