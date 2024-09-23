Мусорный полигон под Новосибирском работает без лицензии

Полигон твердых коммунальных и жидких бытовых отходов в рабочем поселке Колывань Новосибирской области работает без лицензии. Это следует из справки регионального Роспотребнадзора, которую «Прецеденту» предоставил общественник Евгений Митрофанов.
— Имеется договор аренды земельного участка от 22.06.2011 и договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 30.09.2015 года между ООО «Полигон-К» и администрацией Колыванского района. Лицензия на осуществление деятельности с ТКО отсутствует, — следует из справки Роспотребнадзора.
Глава Колыванского района Евгений Артюхов заявил «Прецеденту», что ответы на вопрос, почему полигон работает без лицензии, следует задать главе рабочего поселка Колывань. Сама же Нина Сурдина почему-то адресовала редакцию обратно: к замглавы Колыванского района Юлии Георгелаш. Георлгелаш пообещала подготовить ответ «Прецеденту» еще 20 сентября, но с тех пор не отвечает на звонки редакции.
ООО «Полигон-К» зарегистрировано в 2015 году, директор — Юрий Семученко. В течение 23 сентября на полигоне не отвечали на звонки «Прецедента».
Бывший депутат Совета депутатов Колыванского района Алексей Астафьев сообщил «Прецеденту», что местные жители подали обращение к губернатору Новосибирской области из-за угрозы полигону их здоровью.
— Подписи под обращением к Андрею Травникову собраны и направлены в его администрацию. Местные жители в курсе, что полигон эксплуатируется без лицензии, — сообщил Астафьев.
19 сентября МУП «САХ» В Новосибирске уставшим жить рядом со свалкой жителям улицы Малыгина предложило съехать в маневренное жилье из-за расширения полигона ТКО.
Виктор БОБРОВНИКОВ.