Мусорный полигон под Новосибирском работает без лицензии

Глава Колыванского района Евгений Артюхов заявил «Прецеденту», что ответы на вопрос, почему полигон работает без лицензии, следует задать главе рабочего поселка Колывань. Сама же Нина Сурдина почему-то адресовала редакцию обратно: к замглавы Колыванского района Юлии Георгелаш. Георлгелаш пообещала подготовить ответ «Прецеденту» еще 20 сентября, но с тех пор не отвечает на звонки редакции.