Инвесторы построят и передадут городу восемь объектов образования

Так, образовательный комплекс, школа и детский сад, суммарно рассчитанные на 1,7 тысячи мест, появятся на севере столицы. По два объекта построят на западе и северо-западе Москвы, а еще один возведут на юго-востоке города. Новые здания для учреждений образования планируется вводить в эксплуатацию поэтапно в период с 2025 по 2028 год. После завершения строительства объекты будут переданы городу.