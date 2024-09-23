Инвесторы построят и передадут городу восемь объектов образования

Инвесторы возведут и передадут в собственность города объекты образования, инженерной и транспортной инфраструктуры. Этим займутся застройщики жилья, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
«Департамент городского имущества согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят на собственных и арендованных у столицы земельных участках и передадут Москве восемь образовательных учреждений, рассчитанных более чем на четыре тысячи учеников и воспитанников, а также два объекта транспортной и инженерной инфраструктуры», — рассказал Максим Гаман.
Так, образовательный комплекс, школа и детский сад, суммарно рассчитанные на 1,7 тысячи мест, появятся на севере столицы. По два объекта построят на западе и северо-западе Москвы, а еще один возведут на юго-востоке города. Новые здания для учреждений образования планируется вводить в эксплуатацию поэтапно в период с 2025 по 2028 год. После завершения строительства объекты будут переданы городу.
В 2021 году Сергей Собянин утвердил новый механизм обеспечения москвичей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Он предусматривает заключение с девелоперами договоров участия в развитии и благоустройстве территории столицы, в соответствии с которыми инвесторы возводят и передают городу необходимые сооружения в рамках реализации проектов строительства жилья.