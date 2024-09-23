Еще один маршрут речного электротранспорта появится в Москве в 2025 году

«Инновационный регулярный речной транспорт доказал свою эффективность: c момента запуска электросудов на них совершили более 1,3 миллиона поездок, а до конца года мы ожидаем более 1,5 миллиона. Сейчас продумываем открытие третьего речного маршрута. Продолжаем развивать Москву-реку как транспортную артерию города по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.
Благодаря появлению нового маршрута примерно 60 тысяч жителей Даниловского, Таганского и Южнопортового районов, а также Замоскворечья получат доступ к инновационному виду транспорта. Предусмотрено до шести причалов-остановок возле крупных жилых комплексов.
Горожане смогут строить более удобные маршруты. Например, от причала Дербеневская Набережная до причала Торпедо можно будет добраться за 10 минут. Сейчас приходится ехать в четыре раза дольше на метро и наземном транспорте. Около 25 минут займет путь от причала Симоновский до причала Дербеневская Набережная. Если пользоваться автобусами и метро, потребуется 40 минут.