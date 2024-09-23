Еще один маршрут речного электротранспорта появится в Москве в 2025 году

Горожане смогут строить более удобные маршруты. Например, от причала Дербеневская Набережная до причала Торпедо можно будет добраться за 10 минут. Сейчас приходится ехать в четыре раза дольше на метро и наземном транспорте. Около 25 минут займет путь от причала Симоновский до причала Дербеневская Набережная. Если пользоваться автобусами и метро, потребуется 40 минут.