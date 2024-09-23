В Новосибирске предлагают строить метро за частные средства

Девелопер Александр Бойко сообщил, что в районе микрорайона Родники сосредоточено не менее 830 гектаров свободной земли, которая уже распределена между застройщиками. Из этого объема 220 гектаров занимает городской аэропорт, а также имеются участки по 150 и 80 гектаров.
По словам Бойко, в этом районе существует огромный фронт работ, однако основным недостатком является отсутствие прямых скоростных вылетов в город. Тем не менее, он уверен, что через пять лет этот район станет самодостаточным, и необходимость ежедневных поездок в другие части города отпадет. Он отметил, что уже сейчас жители района организуют свою жизнь так, чтобы не покидать его: у них есть работа, детские сады, школы и спортивные комплексы.
Бойко также подчеркнул необходимость строительства новых дорог в связи с быстрым развитием северной части Новосибирска. Он сообщил о существующих договоренностях о передаче взлетной полосы городского аэропорта муниципалитету для продолжения Красного проспекта и выразил уверенность, что документы будут оформлены в течение года, однако дальнейшие шаги зависят от бюджета города и помощи области.
Кроме того, бизнесмен предложил рассмотреть возможность государственного частного партнерства для финансирования новых станций метро, вместо ожидания средств от федерального центра. Он отметил, что инвестиции могут окупиться за 7−8 лет при условии принятия политического решения о повышении стоимости проезда. Бойко также указал на то, что затраты на социальные объекты будут включены в стоимость жилья, так как эта нагрузка сейчас ложится на застройщиков.