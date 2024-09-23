В Новосибирске предлагают строить метро за частные средства

По словам Бойко, в этом районе существует огромный фронт работ, однако основным недостатком является отсутствие прямых скоростных вылетов в город. Тем не менее, он уверен, что через пять лет этот район станет самодостаточным, и необходимость ежедневных поездок в другие части города отпадет. Он отметил, что уже сейчас жители района организуют свою жизнь так, чтобы не покидать его: у них есть работа, детские сады, школы и спортивные комплексы.