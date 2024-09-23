Зарплаты хирургов выросли в Нижегородской области

В целом по стране средняя зарплата хирургов увеличилась на 15% и достигла 89 800 рублей к началу сентября. В Амурской области эти медицинские работники могут рассчитывать на самую высокую зарплату — 155 000 рублей. Следующими идут Кировская и Ярославская области, где средняя зарплата составляет 140 000 рублей, а затем Камчатский край с зарплатой в 120 000 рублей. В Нижегородской области средняя зарплата хирургов за год увеличилась на 24% и составила 80 700 рублей в месяц.