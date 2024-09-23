Зарплаты хирургов выросли в Нижегородской области

Средняя зарплата хирургов в Нижегородской области увеличилась на 24%. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.
По данным hh.ru, на 21% выросла потребность в хирургах в 2024 году. Более 14,6 тысячи вакансий для врачей-хирургов было открыто в период с января по начало сентября. При этом в 2024 году заметили спад спроса на данных специалистов на 5% в Нижегородской области.
Всего по стране в августе-начале сентября 2024 года было опубликовано 18,6 тысячи резюме соискателей на должность хирурга. 61% резюме принадлежит женщинам, 39% — мужчинам.
В целом по стране средняя зарплата хирургов увеличилась на 15% и достигла 89 800 рублей к началу сентября. В Амурской области эти медицинские работники могут рассчитывать на самую высокую зарплату — 155 000 рублей. Следующими идут Кировская и Ярославская области, где средняя зарплата составляет 140 000 рублей, а затем Камчатский край с зарплатой в 120 000 рублей. В Нижегородской области средняя зарплата хирургов за год увеличилась на 24% и составила 80 700 рублей в месяц.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что спрос на ветеринаров в Приволжском федеральном округе увеличился на 29%.