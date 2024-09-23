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Уровень безработицы в Башкирии побил исторический рекорд

Руководитель Башстата Ильдар Загидуллин выступил на оперативном совещании правительства в ЦУРе. Он озвучил динамику отдельных показателей социально-экономического развития республики.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, общая безработица за апрель-июнь 2024 года составила 1,5% — рекордное минимальное значение за всю современную историю Башкирии. Уровень жизни, отметил специалист, повышается. Среднедушевые денежные доходы населения за первое полугодие составили 41 880 рублей, что на 8,6% больше, чем за первое полугодие 2023 года. Среднемесячная заработная плата в январе-июне составила 63 822 рубля — рост на 18,7%, а реальная зарплата и учетом индекса потребительских цен составила 110,3%. Индекс промышленного производства за полгода в Башкирии составил 105,1% к аналогичному периоду 2023 года, превысив российский показатель 104,8%. Оборот розничной торговли вырос до 818 млрд рублей — рост на 12%. По этому показателю Башкирия заняла 2 место в ПФО и 8 в России.

«То, что вы сказали, вполне рабочие показатели. Значит, двигаемся дальше», — заключил Хабиров.

экономика
занятость