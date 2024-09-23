Центробанк выпустил монеты с Ежиком в тумане

Мультфильм «Ежик в тумане» был снят в 1975 году на студии «Союзмультфильм» режиссером Юрием Норштейном. В 2003 году на фестивале в Токио «Ежик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. У картины более 40 наград.