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Центробанк выпустил монеты с Ежиком в тумане

Их номинал — 3 и 25 рублей.

Источник: Банк России

ЦБ РФ 23 сентября 2024 года сообщил об эмиссии монет с героем культового российского мультфильма «Ежик в тумане» номиналом 3 и 25 рублей.

Всего было выпущено 7 тыс. трехрублевых серебряных монет, а также 150 тыс. монет номиналом 25 рублей — из медно-никелевого сплава и 850 тыс. монет таким же номиналом, изготовленных из стали с никелевым покрытием.

Мультфильм «Ежик в тумане» был снят в 1975 году на студии «Союзмультфильм» режиссером Юрием Норштейном. В 2003 году на фестивале в Токио «Ежик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. У картины более 40 наград.