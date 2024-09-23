В Красноярске нашли поддельную сгущенку с антибиотиками

Специалисты ведомства нашли, куда были доставлены 1,7 тонн сгущенного молока, и сняли продукцию с оборота. Ветеринарные сертификаты были аннулированы. При попытке пробить этого продукт на кассе, система «Честный знак» заблокирует расчет для пресечения продажи в розницу.