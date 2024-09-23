Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске нашли поддельную сгущенку с антибиотиками

В Красноярске нашли и сняли с оборота 1,7 тонн фальсифицированной сгущенки с антибиотиками.

В Красноярске предотвратили ввоз 1,7 тонн фальсифицированной сгущенки. Об этом сообщает краевой Россельхознадзор.

Красноярский «Центр оценки качества зерна» нашел несоответствия по жирно-кислотному составу цельного сгущенного молока с сахаром м.д.ж. 8,5%, изготовленного ООО «Назаровский молочно-кондитерский комбинат». Это свидетельствует об использовании в производстве жиров немолочного происхождения и фальсификации продукта. Также в сгущенке нашли остаточное содержание антибиотиков.

Специалисты ведомства нашли, куда были доставлены 1,7 тонн сгущенного молока, и сняли продукцию с оборота. Ветеринарные сертификаты были аннулированы. При попытке пробить этого продукт на кассе, система «Честный знак» заблокирует расчет для пресечения продажи в розницу.