В августе в Самарской области ввели в эксплуатацию 128 тысяч кв. м жилья

На территории Самарской области в августе текущего сдали в эксплуатацию 128 тыс. кв. Это на 58% меньше показателя, за аналогичный месяц прошлого года. Всего за восемь месяцев текущего года ввели 1,226 млн кв. м, что соответствует результату за январь — август 2023 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте наш.дом.рф.