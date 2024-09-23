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В августе в Самарской области ввели в эксплуатацию 128 тысяч кв. м жилья

На территории Самарской области в августе текущего сдали в эксплуатацию 128 тыс. кв. Это на 58% меньше показателя, за аналогичный месяц прошлого года. Всего за восемь месяцев текущего года ввели 1,226 млн кв. м, что соответствует результату за январь — август 2023 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте наш.дом.рф.

Источник: Коммерсантъ

В многоквартирных домах с января по август ввели в эксплуатацию 273 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 34% ниже, чем годом ранее. 953 тыс. кв. м ввели в индивидуальных жилых домах, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года.

недвижимость