Екатеринбургский «Гортранс» задолжал энергетикам более 28 млн рублей

Долг «Гортранса» к концу прошлого года составлял более 290 млн рублей. Часть суммы была покрыта из средств предприятия, которые были сэкономлены на сокращении количества поездок. Оставшуюся же долю отплатила мэрия Екатеринбурга. Из-за сложной ситуации с долгами налоговая даже арестовала счета «Гортранса», пишет РБК Екатеринбург.
Уже в октябре 2023 года администрация Екатеринбурга выделила «Гортрансу» на погашение задолженности перед «Екатеринбургэнергосбытом» субсидию в размере 100 млн рублей.
УралПолитRu напоминает, что в конце прошлого года в Екатеринбурге был арестован один из руководителей «Гортранса» Александр Хабаров, которому предъявили обвинения по статье «Получение взятки в крупном размере». В начале сентября этого года Свердловский областной суд оставил его под стражей как минимум до конца октября.