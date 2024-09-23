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Екатеринбургский «Гортранс» задолжал энергетикам более 28 млн рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сентября, УралПолит.Ru. Энергетическая компания «Екатеринбургэнергосбыт» подала в суд иск к «Гортрансу», требуя взыскать с перевозчика задолженность в размере 28,4 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела.

Долг «Гортранса» к концу прошлого года составлял более 290 млн рублей. Часть суммы была покрыта из средств предприятия, которые были сэкономлены на сокращении количества поездок. Оставшуюся же долю отплатила мэрия Екатеринбурга. Из-за сложной ситуации с долгами налоговая даже арестовала счета «Гортранса», пишет РБК Екатеринбург.

Уже в октябре 2023 года администрация Екатеринбурга выделила «Гортрансу» на погашение задолженности перед «Екатеринбургэнергосбытом» субсидию в размере 100 млн рублей.

УралПолитRu напоминает, что в конце прошлого года в Екатеринбурге был арестован один из руководителей «Гортранса» Александр Хабаров, которому предъявили обвинения по статье «Получение взятки в крупном размере». В начале сентября этого года Свердловский областной суд оставил его под стражей как минимум до конца октября.

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