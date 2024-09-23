Екатеринбургский «Гортранс» задолжал энергетикам более 28 млн рублей

УралПолитRu напоминает, что в конце прошлого года в Екатеринбурге был арестован один из руководителей «Гортранса» Александр Хабаров, которому предъявили обвинения по статье «Получение взятки в крупном размере». В начале сентября этого года Свердловский областной суд оставил его под стражей как минимум до конца октября.