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Первый взнос за полквартиры: как изменились условия для нижегородцев по семейной ипотеке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сентября, ФедералПресс. Ряд российских банков повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50%. Это решение обусловлено сокращением лимитов выдачи заемных средств. Однако новые условия распространяются не на всех заемщиков, к примеру, прежние условия по ставке сохраняются для зарплатных клиентов. Что в этих обстоятельствах важно знать — «ФедералПресс» рассказала вице-президент Нижегородской гильдии риелторов Елена Соловьева.

«Мы должны понимать, что софинансирование покрывает разницу между 6% и 21%. Финансы закладывали в другие времена и, конечно, та финансовая составляющая, по-видимому, серьезно потрачена. С другой стороны — банки пользуются моментом, чтобы переманить к себе зарплатников».

пояснила Соловьева

К 23 сентября о повышении первоначального взноса заявили: ВТБ, «Совкомбанк», «Газпромбанк». «Сбер» приостановил запись на программу. Многие другие крупные банки продолжают удерживать 20-процентный первый взнос.

По словам эксперта, для банков принятое решение — это еще и маркетинговый ход: напугать, а потом дать решение проблемы, заодно сделав для себя что-то полезное.

Паниковать из-за изменений на рынке не стоит. Помочь тем, кто собирался приобрести квартиру в рамках семейной ипотеки, могут ипотечные брокеры.

К тому же, по решению губернатора в Нижегородской области для отдельных категорий граждан намерены предложить региональные программы софинансирования ипотеки.

«Сейчас для работников промышленности, строительства, медицины, образования будут предлагаться определенные программы. Я бы не стала задвигать тему с покупкой квартиры, а советовала бы познакомиться со специалистами, которые в зависимости от ситуации уведомили бы, когда такие программы появятся. А вы более пристально посмотрели бы на рынок», — резюмировала эксперт.

Напомним, программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году и должна была закончиться в июле текущего года. Однако во время обращения к Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин предложил продлить ее действие на шесть лет. В июле Министерство финансов сообщило о продолжении программы до 2030 года и внесении изменений в ее условия.

недвижимость
ипотека