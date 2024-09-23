Первый взнос за полквартиры: как изменились условия для нижегородцев по семейной ипотеке

Напомним, программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году и должна была закончиться в июле текущего года. Однако во время обращения к Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин предложил продлить ее действие на шесть лет. В июле Министерство финансов сообщило о продолжении программы до 2030 года и внесении изменений в ее условия.