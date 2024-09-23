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Дуров сообщил, что Telegram сможет раскрыть телефоны и IP-адреса нарушителей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер сможет раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей по обоснованным запросам соответствующих органов. Он уточнил, что эта мера касается нарушителей правил Telegram и вводится чтобы удержать преступников от злоупотребления внутренним поиском мессенджера.

Источник: Reuters

«Мы разъяснили, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — написал Дуров в своем Telegram-канале, уточнив, что мессенджер обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, приведя их к единообразию.

Он также обратил внимание на то, что некоторые пользователи злоупотребляли функцией поиска в Telegram для продажи нелегальных товаров. Однако команда Telegram за последние недели удалила из поиска весь проблемный контент.

«За последние несколько недель специальная команда модераторов с помощью искусственного интеллекта сделала поиск в Telegram намного безопаснее. Весь проблемный контент, который мы выявили в поиске, более не доступен», — добавил Дуров.

Он также призвал пользователей сообщать о незаконном контенте.

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