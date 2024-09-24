«Мотовилихинские заводы» объяснили еженедельный запуск тревожных сирен

О том, что система оповещения будет звучать каждую неделю, сообщила интернет-газета ТЕКСТ. По данным издания, тревожная сирена будет звучать по пятницам в определённое время — в 14:00. На предприятии заметили, что звук могут слышать жители Мотовилихинского района — людей попросили сохранять спокойствие при срабатывании системы оповещения.