«Мотовилихинские заводы» объяснили еженедельный запуск тревожных сирен

Предприятие «Мотовилихинские заводы» в Перми объяснило планируемый еженедельный запуск тревожных сирен.
О том, что система оповещения будет звучать каждую неделю, сообщила интернет-газета ТЕКСТ. По данным издания, тревожная сирена будет звучать по пятницам в определённое время — в 14:00. На предприятии заметили, что звук могут слышать жители Мотовилихинского района — людей попросили сохранять спокойствие при срабатывании системы оповещения.
«Мотовилихинские заводы» объяснили еженедельный запуск сирен, прокомментировав ситуацию 59.RU. На предприятии подчеркнули, что ставят на первое место безопасность сотрудников.
«Мы придаем большое значение обеспечению безопасной рабочей среды и принимаем все необходимые меры для предотвращения возможных рисков и несчастных случаев. В том числе с учетом тестирования системы оповещения, которая является надёжным средством для быстрого и эффективного информирования работников о возможных опасностях или чрезвычайных ситуациях», — рассказали 59.RU на предприятии.
На «Мотовилихинских заводах» также уточнили, что регулярная проверка системы оповещения о ЧС является гарантией того, что она работает корректно и выполняет главную функцию.