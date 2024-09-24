«Аэрофлот» вложит 28 млрд рублей в импортозамещение ПО

Годом ранее «Ведомости» сообщали, что «Аэрофлот» собирается вложить более 10 млрд рублей в импортозамещение иностранного ПО. Эта сумма включала несколько проектов, в частности, замену швейцарского ПО компании SITA, которое стояло на планшетах экипажа для обслуживания пассажиров во время полета. Эта технология помогает упрощать работу бортпроводников, отображая в онлайн-режиме данные пассажиров и информацию об их участии в программах лояльности авиаперевозчика. SITA установила на самолеты «Аэрофлота» планшеты на базе iPad Mini со своим ПО еще в 2014 году, а летом 2023 года прекратила работу в России.