Подержанные иномарки в Южной Корее подорожали до 25%

Преимущество этого рынка было в том, что во время пандемии COVID-19 он закрылся для экспорта, и сток машин очень хорошо наполнился. Сейчас вывозятся машины, которые были куплены тогда. На рынке было очень много автомобилей, потом их количество уменьшилось, и пришло к той ситуации, которая была 5−6 лет назад, уточнил собеседник.